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«Продавал» генератор: в Харькове интернет-мошенник обманул 14 человек

Общество 12:16   04.07.2024
Виктория Яковенко
«Продавал» генератор: в Харькове интернет-мошенник обманул 14 человек Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разоблачили в Харькове мошенника, который обманул жителей на продаже генератора.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 38-летний мужчина на одном из интернет-сайтов разместил фейковое объявление о продаже генератора. За товар люди должны были сбросить предоплату, но когда фигурант получал деньги, то прекращал общение.

За месяц мужчина обманул по меньшей мере четырнадцать человек на около 13 тысяч гривен. На полученные деньги он купил мобильный телефон, выяснили полицейские.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харькове мошенника, который обманул жителей на продаже генератора.".