Обдурив ЗСУ на 1,2 млн грн і сяде на 6 років: суд засудив мешканця Харківщини

Житель Лозової “продавав” віртуальні автомобілі для потреб ЗСУ, за що й поплатився.

31-річного чоловіка Лозівський міськрайонний суд визнав винним у шахрайстві та засудив до шести років позбавлення волі. У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці справи.

“Мешканець м. Лозова, раніше неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів, знову порушив закон. Чоловік, знаючи про великий попит військових та волонтерів, що надають допомогу українським військовослужбовцям, на автомобілі для виконання бойових завдань, вирішив заробити на цьому. Зловмисник розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж позашляховиків. Фактично ж автомобілів він не мав, як і наміру укладати чесну угоду. Коли на оголошення шахрая відгукувались потенційні покупці, його спільник узгоджував з ними деталі покупки та повідомляв про необхідність внесення передоплати. Одразу після зарахування грошей на картку “продавець” переставав виходити на зв’язок“, – описала схему шахрайства пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Попри простоту “двоходівки”, слідчі встановили, що таким чином шахрай обдурив 13 українських військовослужбовців. Сума збитків, яких він завдав захисникам України, — близько 1,2 млн грн.

Суду діяч чекав у СІЗО. А під час засідань своєї провини не визнав. Його версія така: влаштувався на роботу, що була пов’язана з пошуком людей, на банківські картки яких можна було переказувати гроші.

“Чоловік зазначив, що особисто нікого не вводив в оману та відповідав тільки проведення платежів на конкретні картки”, – зазначили прокурори.

Попри це доказів вистачило, щоб суд виніс обвинувальний вирок. Проте засуджений ще може подати апеляцію.