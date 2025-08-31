Діти застрягли у вентиляційній шахті: в Харкові ДСНС рятувала бранців 📹

У Харкові ввечері 31 серпня троє підлітків вирішили спуститися у вентиляційну шахту за допомогою мотузки. А вибратися назад не могли.

“На місце події оперативно прибув черговий караул ДСНС. Рятувальники розпиляли металеві решітки, спустилися вниз по пожежній драбині на глибину 5 метрів і підняли хлопців на поверхню. На щастя, усі живі та неушкоджені”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники звернулися до батьків у Харкові із закликом стежити за тим, як проводять час їхні діти.

“Одна необдумана витівка могла б мати фатальні наслідки”, – наголосили в ДСНС.