Терехов показав, як у метро Харкова готують класи для навчання дітей (відео)

Працюємо над безпекою, вентиляцією повітря, опаленням, звукоізоляцією, ремонтом у класних кімнатах і туалетах, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ми встигнемо все зробити до початку семестру. Якісно та вчасно. І харківські діти навчатимуться у комфортних, а головне – безпечних умовах», – пообіцяв Терехов.

«Як керівник я не дуже люблю показувати роботу до її остаточного завершення. Тому був проти того, щоб демонструвати на загал процес нашої підготовки до комбінованого навчання школярів у метрополітені, який ще триває. Але як тато вважаю, що батьки повинні мати чітке уявлення про вигляд місця, де отримуватимуть знання їхні діти, аби ухвалити зважене рішення щодо майбутнього освітнього формату», – пояснив Терехов.

Навчання в метро мер назвав першим і абсолютно унікальним досвідом для всіх учасників.