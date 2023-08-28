Терехов показав, як у метро Харкова готують класи для навчання дітей (відео)
Працюємо над безпекою, вентиляцією повітря, опаленням, звукоізоляцією, ремонтом у класних кімнатах і туалетах, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ми встигнемо все зробити до початку семестру. Якісно та вчасно. І харківські діти навчатимуться у комфортних, а головне – безпечних умовах», – пообіцяв Терехов.
«Як керівник я не дуже люблю показувати роботу до її остаточного завершення. Тому був проти того, щоб демонструвати на загал процес нашої підготовки до комбінованого навчання школярів у метрополітені, який ще триває. Але як тато вважаю, що батьки повинні мати чітке уявлення про вигляд місця, де отримуватимуть знання їхні діти, аби ухвалити зважене рішення щодо майбутнього освітнього формату», – пояснив Терехов.
Навчання в метро мер назвав першим і абсолютно унікальним досвідом для всіх учасників.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 19:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працюємо над безпекою, вентиляцією повітря, опаленням, звукоізоляцією, ремонтом у класних кімнатах і туалетах, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".