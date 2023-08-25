Як годувати школярів у метро і підвозити їх до станцій вирішили – Терехов
У Харківському метрополітені триває процес облаштування “класів”, повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов за підсумками щотижневої розширеної наради з керівниками всіх профільних структур міста.
“Комунальники працюють на обʼєктах цілодобово. Питання організації підвезення дітей та їхнього харчування вирішені”, – зазначив Терехов.
Читайте також: Терехов заявив про четверту хвилю повернення харків’ян – до 1 вересня
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Як годувати школярів у метро і підвозити їх до станцій вирішили – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 17:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському метрополітені триває процес облаштування “класів”, повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов за підсумками щотижневої розширеної наради з керівниками всіх профільних структур міста.".