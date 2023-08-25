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Як годувати школярів у метро і підвозити їх до станцій вирішили – Терехов

Суспільство 17:23   25.08.2023
Олена Нагорна
Як годувати школярів у метро і підвозити їх до станцій вирішили – Терехов

У Харківському метрополітені триває процес облаштування “класів”, повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов за підсумками щотижневої розширеної наради з керівниками всіх профільних структур міста.

“Комунальники працюють на обʼєктах цілодобово. Питання організації підвезення дітей та їхнього харчування вирішені”, – зазначив Терехов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 17:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському метрополітені триває процес облаштування “класів”, повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов за підсумками щотижневої розширеної наради з керівниками всіх профільних структур міста.".