Как кормить школьников в метро и подвозить их до станций решили — Терехов
В Харьковском метрополитене продолжается процесс обустройства «классов», сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов по итогам еженедельного расширенного совещания с руководителями всех профильных структур города.
«Коммунальщики работают на объектах круглосуточно. Вопросы организации подвоза детей и их питания решены», — отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 17:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском метрополитене продолжается процесс обустройства «классов», сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов по итогам еженедельного расширенного совещания с руководителями всех профильных структур города.".