Как кормить школьников в метро и подвозить их до станций решили — Терехов

В Харьковском метрополитене продолжается процесс обустройства «классов», сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов по итогам еженедельного расширенного совещания с руководителями всех профильных структур города.

«Коммунальщики работают на объектах круглосуточно. Вопросы организации подвоза детей и их питания решены», — отметил Терехов.