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Терехов заявил о четвертой волне возвращения харьковчан — к 1 сентября

Общество 09:46   25.08.2023
Оксана Горун
Терехов заявил о четвертой волне возвращения харьковчан — к 1 сентября Фото: пресс-служба ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в город возвращаются жители. Он связывает эту тенденцию с началом нового учебного года.

Увеличение количества жителей в Харькове мэр назвал «четвертой волной возвращения», сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Вскоре 1 сентября, и люди думают об обучении детей. Чтобы школьники имели возможность учиться хотя бы в комбинированном режиме, мы пошли на обустройство классов в метро, потому что это самое безопасное место в Харькове. Для этого мы выделили несколько станций. Оборудуем их таким образом, чтобы не мешать перевозкам, потому что пассажиропоток также растет», — сказал Терехов.

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Он также отметил, что в Харьков переехали многие вынужденные переселенцы из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 09:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в город возвращаются жители. Он связывает эту тенденцию с началом нового учебного года".