Терехов заявив про четверту хвилю повернення харків’ян – до 1 вересня
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що до міста повертаються мешканці. Він пов’язує цю тенденцію із початком нового навчального року.
Збільшення кількості мешканців у Харкові мер назвав “четвертою хвилею повернення”, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
“Незабаром 1 вересня, і люди думають про навчання дітей. Щоб школярі мали змогу навчатися хоча б у комбінованому режимі, ми пішли на облаштування класів у метро, бо це найбезпечніше місце в Харкові. Для цього ми виділили кілька станцій. Обладнаємо їх таким чином, щоб не заважати перевезенням, бо пасажиропотік також зростає”, – сказав Терехов.
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Він також зазначив, що до Харкова переїхали багато вимушених переселенців із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 09:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що до міста повертаються мешканці. Він пов’язує цю тенденцію із початком нового навчального року".