Учебный год на Харьковщине: сколько заработало школ и вузов

2 сентября в Харьковской области начался новый учебный год. Большинство школ, вузов и других образовательных заведений будут работать онлайн. Однако часть детей все же сядет за парты.

Статистику, касающуюся учебного процесса, а также информацию об онлайн/офлайн обучении привели в ХОВА.

«Почти 350 тысяч соискателей в этом году начали учебный процесс. В области по разной форме обучения будут работать 348 заведений дошкольного образования, 612 общеобразовательных школ, 24 заведения профессионального образования, 42 профессиональных высших учебных заведения и 23 университета», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Его заместитель Евгений Иванов в эфире нацмарафона напомнил: во всех районах Харьковской области, кроме Красноградского, запрещено офлайн-обучение в любом виде.

«Часть детей учится в метрошколе, это единственное исключение. Все остальное у нас запрещено», — сказал Иванов.