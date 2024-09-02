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Учебный год на Харьковщине: сколько заработало школ и вузов

Общество 11:52   02.09.2024
Оксана Горун
Учебный год на Харьковщине: сколько заработало школ и вузов Фото: Олег Синегубов/telegram

2 сентября в Харьковской области начался новый учебный год. Большинство школ, вузов и других образовательных заведений будут работать онлайн. Однако часть детей все же сядет за парты.

Статистику, касающуюся учебного процесса, а также информацию об онлайн/офлайн обучении привели в ХОВА.

«Почти 350 тысяч соискателей в этом году начали учебный процесс. В области по разной форме обучения будут работать 348 заведений дошкольного образования, 612 общеобразовательных школ, 24 заведения профессионального образования, 42 профессиональных высших учебных заведения и 23 университета», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Его заместитель Евгений Иванов в эфире нацмарафона напомнил: во всех районах Харьковской области, кроме Красноградского, запрещено офлайн-обучение в любом виде.

«Часть детей учится в метрошколе, это единственное исключение. Все остальное у нас запрещено», — сказал Иванов.

Читайте также: В подземную школу и метроклассы Харькова пойдут учиться 5,8 тыс. детей

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 11:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 сентября в Харьковской области начался новый учебный год. Большинство школ, вузов и других образовательных заведений будут работать онлайн. Однако часть детей все же сядет за парты".