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Завтра в подземную школу и метроклассы Харькова пойдут учиться 5,8 тыс детей

Общество 15:16   01.09.2024
Оксана Якушко
Завтра в подземную школу и метроклассы Харькова пойдут учиться 5,8 тыс детей Фото: Харьковский горсовет

Занятия в классах на 6 станциях метрополитена и в подземной школе стартуют в понедельник, 2 сентября, в Харькове, сообщил журналистам мэр Игорь Терехов.

В этом году в комбинированном режиме будут обучаться 5,8 тыс. детей. Всего же в городских школах будут учиться 102 тыс. детей, из которых 53 тыс. физически находятся в Харькове, сообщил Терехов.

Мэр отметил, что к концу осени количество детей, посещающих занятия офлайн, увеличится.

«Сейчас на средства городского бюджета мы строим три подземные школы в Шевченковском, Основянском и Новобаварском районах. Надеюсь, до конца осени они будут введены в эксплуатацию и дети сядут за парты», — отметил мэр.

Читайте также: Максимум — с декабря: в каких районах Харькова откроют еще три подземные школы

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 15:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Занятия в классах на 6 станциях метрополитена и в подземной школе стартуют в понедельник, 2 сентября, в Харькове, сообщил журналистам мэр Игорь Терехов.".