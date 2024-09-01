Завтра в подземную школу и метроклассы Харькова пойдут учиться 5,8 тыс детей
Фото: Харьковский горсовет
Занятия в классах на 6 станциях метрополитена и в подземной школе стартуют в понедельник, 2 сентября, в Харькове, сообщил журналистам мэр Игорь Терехов.
В этом году в комбинированном режиме будут обучаться 5,8 тыс. детей. Всего же в городских школах будут учиться 102 тыс. детей, из которых 53 тыс. физически находятся в Харькове, сообщил Терехов.
Мэр отметил, что к концу осени количество детей, посещающих занятия офлайн, увеличится.
«Сейчас на средства городского бюджета мы строим три подземные школы в Шевченковском, Основянском и Новобаварском районах. Надеюсь, до конца осени они будут введены в эксплуатацию и дети сядут за парты», — отметил мэр.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, Игорь Терехов, метро-школа, подземная школа, учеба, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 15:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Занятия в классах на 6 станциях метрополитена и в подземной школе стартуют в понедельник, 2 сентября, в Харькове, сообщил журналистам мэр Игорь Терехов.".