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Завтра до підземної школи і метрокласів Харкова підуть навчатися 5,8 тис дітей

Суспільство 15:16   01.09.2024
Оксана Якушко
Завтра до підземної школи і метрокласів Харкова підуть навчатися 5,8 тис дітей

Заняття у класах на 6 станціях метрополітену та у підземній школі стартують у понеділок, 2 вересня, у Харкові, повідомив журналістам мер Ігор Терехов.

Цього року в комбінованому режимі вчитимуться 5,8 тис. дітей. Загалом же в міських школах візьмуться за навчання 102 тис. дітей, з яких 53 тис. фізично перебувають у Харкові, повідомив Терехов.

Мер зазначив, що до кінця осені кількість дітей, які відвідуватимуть заняття офлайн, збільшиться.

«Зараз за кошти міського бюджету ми будуємо три підземні школи в Шевченківському, Основ’янському та Новобаварському районах. Сподіваюся, до кінця осені вони будуть введені в експлуатацію, і діти сядуть за парти», – зазначив мер.

Читайте також: Максимум — із грудня: в яких районах Харкова відкриють ще три підземні школи

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заняття у класах на 6 станціях метрополітену та у підземній школі стартують у понеділок, 2 вересня, у Харкові, повідомив журналістам мер Ігор Терехов.".