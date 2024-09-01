Завтра до підземної школи і метрокласів Харкова підуть навчатися 5,8 тис дітей
Заняття у класах на 6 станціях метрополітену та у підземній школі стартують у понеділок, 2 вересня, у Харкові, повідомив журналістам мер Ігор Терехов.
Цього року в комбінованому режимі вчитимуться 5,8 тис. дітей. Загалом же в міських школах візьмуться за навчання 102 тис. дітей, з яких 53 тис. фізично перебувають у Харкові, повідомив Терехов.
Мер зазначив, що до кінця осені кількість дітей, які відвідуватимуть заняття офлайн, збільшиться.
«Зараз за кошти міського бюджету ми будуємо три підземні школи в Шевченківському, Основ’янському та Новобаварському районах. Сподіваюся, до кінця осені вони будуть введені в експлуатацію, і діти сядуть за парти», – зазначив мер.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, діти, метро-школа, подземная школа, учеба, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 15:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заняття у класах на 6 станціях метрополітену та у підземній школі стартують у понеділок, 2 вересня, у Харкові, повідомив журналістам мер Ігор Терехов.".