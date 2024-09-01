Завтра до підземної школи і метрокласів Харкова підуть навчатися 5,8 тис дітей

Заняття у класах на 6 станціях метрополітену та у підземній школі стартують у понеділок, 2 вересня, у Харкові, повідомив журналістам мер Ігор Терехов.

Цього року в комбінованому режимі вчитимуться 5,8 тис. дітей. Загалом же в міських школах візьмуться за навчання 102 тис. дітей, з яких 53 тис. фізично перебувають у Харкові, повідомив Терехов.

Мер зазначив, що до кінця осені кількість дітей, які відвідуватимуть заняття офлайн, збільшиться.

«Зараз за кошти міського бюджету ми будуємо три підземні школи в Шевченківському, Основ’янському та Новобаварському районах. Сподіваюся, до кінця осені вони будуть введені в експлуатацію, і діти сядуть за парти», – зазначив мер.