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Навчальний рік на Харківщині: скільки запрацювало шкіл і вишів

Суспільство 11:52   02.09.2024
Оксана Горун
Навчальний рік на Харківщині: скільки запрацювало шкіл і вишів Фото: Олег Синєгубов/телеграм

2 вересня у Харківській області розпочався новий навчальний рік. Більшість шкіл, вишів та інших освітніх закладів працюватимуть онлайн. Однак частина дітей все ж таки сяде за парти.

Статистику щодо навчального процесу, а також інформацію про онлайн/офлайн навчання навели в ХОВА.

Майже 350 тисяч здобувачів освіти цього року розпочали навчальний процес. В області за різною формою навчання працюватимуть 348 закладів дошкільної освіти, 612 загальноосвітніх шкіл, 24 заклади професійної освіти, 42 фахові передвищі навчальні заклади та 23 університети“, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Його заступник Євген Іванов у етері нацмарафону нагадав: у всіх районах Харківської області, окрім Красноградського, заборонено офлайн-навчання у будь-якому вигляді.

“Частина дітей навчається в метрошколі, це єдиний виняток. Усе інше в нас заборонено”, – сказав Іванов.

Читайте також: У підземну школу та метрокласи Харкова підуть навчатися 5,8 тис. дітей

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Навчальний рік на Харківщині: скільки запрацювало шкіл і вишів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 вересня у Харківській області розпочався новий навчальний рік. Більшість шкіл, вишів та інших освітніх закладів працюватимуть онлайн. Однак частина дітей все ж таки сяде за парти".