Навчальний рік на Харківщині: скільки запрацювало шкіл і вишів
2 вересня у Харківській області розпочався новий навчальний рік. Більшість шкіл, вишів та інших освітніх закладів працюватимуть онлайн. Однак частина дітей все ж таки сяде за парти.
Статистику щодо навчального процесу, а також інформацію про онлайн/офлайн навчання навели в ХОВА.
“Майже 350 тисяч здобувачів освіти цього року розпочали навчальний процес. В області за різною формою навчання працюватимуть 348 закладів дошкільної освіти, 612 загальноосвітніх шкіл, 24 заклади професійної освіти, 42 фахові передвищі навчальні заклади та 23 університети“, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Його заступник Євген Іванов у етері нацмарафону нагадав: у всіх районах Харківської області, окрім Красноградського, заборонено офлайн-навчання у будь-якому вигляді.
“Частина дітей навчається в метрошколі, це єдиний виняток. Усе інше в нас заборонено”, – сказав Іванов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вуз, иванов, новини Харкова, образование, сінєгубов, учебный год, хова, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 11:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 вересня у Харківській області розпочався новий навчальний рік. Більшість шкіл, вишів та інших освітніх закладів працюватимуть онлайн. Однак частина дітей все ж таки сяде за парти".