Навчальний рік на Харківщині: скільки запрацювало шкіл і вишів

2 вересня у Харківській області розпочався новий навчальний рік. Більшість шкіл, вишів та інших освітніх закладів працюватимуть онлайн. Однак частина дітей все ж таки сяде за парти.

Статистику щодо навчального процесу, а також інформацію про онлайн/офлайн навчання навели в ХОВА.

“Майже 350 тисяч здобувачів освіти цього року розпочали навчальний процес. В області за різною формою навчання працюватимуть 348 закладів дошкільної освіти, 612 загальноосвітніх шкіл, 24 заклади професійної освіти, 42 фахові передвищі навчальні заклади та 23 університети“, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Його заступник Євген Іванов у етері нацмарафону нагадав: у всіх районах Харківської області, окрім Красноградського, заборонено офлайн-навчання у будь-якому вигляді.

“Частина дітей навчається в метрошколі, це єдиний виняток. Усе інше в нас заборонено”, – сказав Іванов.