Терехов показал, как в метро Харькова готовят классы для учебы детей (видео)

Работаем над безопасностью, вентиляцией воздуха, отоплением, звукоизоляцией, ремонтом в классных комнатах и туалетах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы успеем все сделать до начала семестра. Качественно и своевременно. И харьковские дети будут учиться в комфортных, а главное – в безопасных условиях», — пообещал Терехов.

«Как руководитель я не очень люблю показывать работу до ее окончательного завершения. Поэтому был против того, чтобы демонстрировать в целом процесс нашей подготовки к комбинированному обучению школьников в еще продолжающемся метрополитене. Но как отец считаю, что родители должны иметь четкое представление о виде места, где будут получать знания их дети, чтобы принять решение относительно будущего образовательного формата», — пояснил Терехов.

Учебу в метро мэр назвал первым и абсолютно уникальным опытом для всех участников.