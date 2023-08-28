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Терехов показал, как в метро Харькова готовят классы для учебы детей (видео)

Общество 19:57   28.08.2023
Оксана Якушко
Терехов показал, как в метро Харькова готовят классы для учебы детей (видео)

Работаем над безопасностью, вентиляцией воздуха, отоплением, звукоизоляцией, ремонтом в классных комнатах и туалетах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы успеем все сделать до начала семестра. Качественно и своевременно. И харьковские дети будут учиться в комфортных, а главное – в безопасных условиях», — пообещал Терехов.

«Как руководитель я не очень люблю показывать работу до ее окончательного завершения. Поэтому был против того, чтобы демонстрировать в целом процесс нашей подготовки к комбинированному обучению школьников в еще продолжающемся метрополитене. Но как отец считаю, что родители должны иметь четкое представление о виде места, где будут получать знания их дети, чтобы принять решение относительно будущего образовательного формата», — пояснил Терехов.

Учебу в метро мэр назвал первым и абсолютно уникальным опытом для всех участников.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 19:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работаем над безопасностью, вентиляцией воздуха, отоплением, звукоизоляцией, ремонтом в классных комнатах и туалетах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".