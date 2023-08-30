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Особлива увага вентиляції. Як в метро Харкова готують класи для дітей (фото)

Суспільство 20:54   30.08.2023
Оксана Якушко

Мерія Харкова показала, як облаштують учбові класи для школярів у метрополітені.

На фото видно, що фахівці найбільшу увагу на цьому етапі робіт приділяють саме вентиляції приміщень.

Раніше рятувальники та поліцейські провели обстеження п’яти станцій метро Харкова, де планують проводити заняття для учнів.

Станом на 30 серпня 19 шкіл Харкова виявили бажання проводити навчання у метро.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 20:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія Харкова показала, як облаштують учбові класи для школярів у метрополітені.".