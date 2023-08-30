Навчання у метро: на станціях займатимуться учні 19 шкіл Харкова – Синєгубов

Станом на 30 серпня 19 шкіл Харкова виявили бажання проводити навчання у метро.

Про це під час брифінгу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«На сьогодні щодо змішаної форми навчання таку можливість задекларували або таке бажання виявили 19 шкіл Харкова, це на станціях метрополітену. Це 3% від загальної кількості шкіл по області. Решта закладів освіти проводитимуть навчання онлайн», – зазначив Синєгубов.

Синєгубов також додав, що декілька навчальних закладів приватної форми власності у Харкові проводили роботу щодо облаштування укриттів.

«Цього тижня ми будемо робити перевірки, щоб зрозуміти, чи готові вони впроваджувати освітній процес у режимі офлайн чи змішаній формі навчання», — зауважив він.