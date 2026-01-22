За ініціативи Дениса Парамонова книга «Муравський шлях» стала доступною онлайн

Книгу «Муравський шлях» видану Благодійним фондом Дениса Парамонова, тепер можна прочитати з будь-якого куточка світу — електронна версія видання з’явилася у відкритому доступі на офіційному сайті Фонду. Прочитати її можна перейшовши за цим посиланням.

Видання від початку замислювалося як відкрита й жива розмова з читачем. Саме з цієї причини понад тисячу паперових примірників авторства Андрія Парамонова було передано до бібліотек по всій країні, зокрема й до книгозбірень на деокупованих територіях, щоб книга залишалася у публічному просторі та була доступною широкому колу читачів.

«Муравський шлях» викликав значний інтерес – запити на книгу надходять щодня. Водночас Благодійний фонд Дениса Парамонова нині реалізує низку інших важливих ініціатив, тому можливості для додаткових паперових накладів залишаються обмеженими. Відповідаючи на численні звернення читачів, Фонд ухвалив рішення оприлюднити електронну версію книги.

«Цей формат дозволяє зберегти доступ до тексту, не прив’язуючи його до фізичної кількості примірників, і продовжити діалог, заради якого книга була створена. Для нас важливо, щоб ідеї та дослідження не зупинялися на рівні накладу. Електронне видання дає можливість книзі рухатися далі – до тих, хто шукає і готовий читати», – розповів засновник Благодійного фонду Денис Парамонов.

Онлайн-формат відкриває нові можливості для поширення ідей, закладених у книзі, та дозволяє читачам з усього світу долучитися до діалогу, який пропонує «Муравський шлях».

Нагадаємо, що на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова також можна прочитати книги «Сковорода в місті мудрості Захарполісі», «Дорогами Сковороди. Слобідська Україна» та «Григорій Квітка-Основ’яненко: від Основи до Харкова».