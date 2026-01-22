По инициативе Дениса Парамонова книга «Муравский шлях» стала доступна онлайн

Книгу «Муравский шлях», изданную Благотворительным фондом Дениса Парамонова, теперь можно прочитать из любого уголка мира – электронная версия издания появилась в открытом доступе на официальном сайте Фонда. Прочитать ее можно, перейдя по этой ссылке.

Издание с самого начала задумывалось как открытый и живой разговор с читателем. Именно по этой причине более тысячи бумажных экземпляров авторства Андрея Парамонова было передано в библиотеки по всей стране, в том числе и в библиотеки на деоккупированных территориях, чтобы книга оставалась в публичном пространстве и была доступна широкому кругу читателей.

«Муравский шлях» вызвал значительный интерес – запросы на книгу поступают ежедневно. В то же время Благотворительный фонд Дениса Парамонова реализует ряд других важных инициатив, поэтому возможности для дополнительных бумажных тиражей остаются ограниченными. Отвечая на многочисленные обращения читателей, Фонд принял решение обнародовать электронную версию книги.

«Этот формат позволяет сохранить доступ к тексту, не привязывая его к физическому количеству экземпляров, и продолжить диалог, ради которого книга была создана. Для нас важно, чтобы идеи и исследования не останавливались на уровне тиража. Электронное издание позволяет книге двигаться дальше — к тем, кто ищет и готов читать», — рассказал основатель Благотворительного фонда Денис Парамонов.

Онлайн-формат открывает новые возможности для распространения идей, заложенных в книге, и позволяет читателям со всего мира приобщиться к диалогу, который предлагает «Муравский шлях».

Напомним, что на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова также можно прочесть книги «Сковорода в городе мудрости Захарполисе», «Дорогами Сковороды. Слободская Украина» и «Григорий Квитка-Основьяненко: от Основы до Харькова».