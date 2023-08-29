60 класів на тисячу дітей сформували для навчання у метро Харкова – Терехов

Кілька разів на тиждень школярі навчатимуться очно у приміщеннях метрополітену, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Мер поділився результатами зустрічі з харківськими батьками та педагогами, які хотіли обговорити деталі освітнього процесу.

«Заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену. Станом на вчора у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини», – розповів Терехов.

Втім, до першого вересня є ще кілька днів, тож робота у цьому напрямку триває, зазначив мер.