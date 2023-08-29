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60 класів на тисячу дітей сформували для навчання у метро Харкова – Терехов

Суспільство 17:54   29.08.2023
Оксана Якушко
60 класів на тисячу дітей сформували для навчання у метро Харкова – Терехов

Кілька разів на тиждень школярі навчатимуться очно у приміщеннях метрополітену, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

Мер поділився результатами зустрічі з харківськими батьками та педагогами, які хотіли обговорити деталі освітнього процесу.

«Заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену. Станом на вчора у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини», – розповів Терехов.

Втім, до першого вересня є ще кілька днів, тож робота у цьому напрямку триває, зазначив мер.

Читайте також: Терехов показав, як у метро Харкова готують класи для навчання дітей (відео)

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 17:54;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кілька разів на тиждень школярі навчатимуться очно у приміщеннях метрополітену, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. ".