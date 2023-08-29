60 классов на тысячу детей сформировали для учебы в метро Харькова – Терехов
Несколько раз в неделю школьники будут учиться очно в помещениях метрополитена, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Мэр поделился результатами встречи с харьковскими родителями и педагогами, желавшими обсудить детали образовательного процесса.
«Учреждения общего среднего образования, как и планировалось, начнут учебный год в дистанционном режиме. Параллельно с этим будет работать офлайн-формат, согласно которому несколько раз в неделю дети будут очно посещать занятия в безопасных помещениях метрополитена. По состоянию на вчера в Харькове сформировали уже 60 таких классов на 1003 ребенка», – рассказал Терехов.
Впрочем, до первого сентября еще несколько дней, поэтому работа в этом направлении продолжается, отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 17:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько раз в неделю школьники будут учиться очно в помещениях метрополитена, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".