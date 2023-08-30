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На станциях метро будут заниматься ученики 19 школ Харькова – Синегубов

Общество 13:14   30.08.2023
Виктория Яковенко
На станциях метро будут заниматься ученики 19 школ Харькова – Синегубов Фото: Олег Синегубов

По состоянию на 30 августа 19 школ Харькова изъявили желание проводить обучение в метро.

Об этом во время брифинга сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«На сегодняшний день относительно смешанной формы обучения такую возможность задекларировали или такое желание изъявили 19 школ Харькова, это на станциях метрополитена. Это 3% от общего количества школ по области. Остальные учебные заведения будут проводить обучение онлайн», — отметил Синегубов.

Синегубов также добавил, что несколько учебных заведений частной формы собственности в Харькове проводили работу по обустройству укрытий.

«На этой неделе мы будем проверять, чтобы понять, готовы ли они внедрять образовательный процесс в режиме офлайн или смешанной форме обучения», — отметил он.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 13:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 30 августа 19 школ Харькова изъявили желание проводить обучение в метро.".