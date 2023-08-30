Школа у метро Харкова: заняття проводитимуть на п’яти станціях – ДСНС

Рятувальники та поліцейські провели обстеження п’яти станцій метро Харкова, де планують проводити заняття для учнів.

«Вирішили на п’яти станціях дозволити облаштування територій, які не будуть перешкоджати трафіку руху пасажирів метро, будуть відповідати всім вимогам, які є до закладів. Разом з поліцією на час навчання дітей в метро там буде посилено патрулі», – повідомив під час брифінгу т.в.о. начальника ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Чабань.