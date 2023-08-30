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Школа у метро Харкова: заняття проводитимуть на п’яти станціях – ДСНС

Суспільство 14:35   30.08.2023
Вікторія Яковенко
Школа у метро Харкова: заняття проводитимуть на п’яти станціях – ДСНС

Рятувальники та поліцейські провели обстеження п’яти станцій метро Харкова, де планують проводити заняття для учнів.

«Вирішили на п’яти станціях дозволити облаштування територій, які не будуть перешкоджати трафіку руху пасажирів метро, будуть відповідати всім вимогам, які є до закладів. Разом з поліцією на час навчання дітей в метро там буде посилено патрулі», – повідомив під час брифінгу т.в.о. начальника ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Чабань.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники та поліцейські провели обстеження п’яти станцій метро Харкова, де планують проводити заняття для учнів.".