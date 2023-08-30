Школа в метро Харькова: занятия будут проводить на пяти станциях – ГСЧС
Спасатели и полицейские провели обследование пяти станций метро Харькова, где планируют проводить занятия для учеников.
«Решили на пяти станциях разрешить обустройство территорий, которые не будут препятствовать трафику движения пассажиров метро, будут отвечать всем требованиям, имеющимся в заведениях. Вместе с полицией на время обучения детей в метро там будут усилены патрули», — сообщил во время брифинга в.и.о. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Чабань.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 14:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели и полицейские провели обследование пяти станций метро Харькова, где планируют проводить занятия для учеников.".