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Особое внимание вентиляции. В метро Харькова готовят классы для детей (фото)

Общество 20:54   30.08.2023
Оксана Якушко

Мэрия Харькова показала, как обустраивают учебные классы для школьников в метрополитене.

На фото видно, что мастера наибольшее внимание на этом этапе работ уделяют именно вентиляции помещений.

Ранее Спасатели и полицейские провели обследование пяти станций метро Харькова, где планируют проводить занятия для учеников.

По состоянию на 30 августа 19 школ Харькова изъявили желание проводить обучение в метро.

Читайте также: 60 классов на тысячу детей сформировали для учебы в метро Харькова – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 20:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия Харькова показала, как обустраивают учебные классы для школьников в метрополитене.".