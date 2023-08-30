Особое внимание вентиляции. В метро Харькова готовят классы для детей (фото)

Мэрия Харькова показала, как обустраивают учебные классы для школьников в метрополитене.

На фото видно, что мастера наибольшее внимание на этом этапе работ уделяют именно вентиляции помещений.

Ранее Спасатели и полицейские провели обследование пяти станций метро Харькова, где планируют проводить занятия для учеников.

По состоянию на 30 августа 19 школ Харькова изъявили желание проводить обучение в метро.