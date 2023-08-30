Особое внимание вентиляции. В метро Харькова готовят классы для детей (фото)
Мэрия Харькова показала, как обустраивают учебные классы для школьников в метрополитене.
На фото видно, что мастера наибольшее внимание на этом этапе работ уделяют именно вентиляции помещений.
Ранее Спасатели и полицейские провели обследование пяти станций метро Харькова, где планируют проводить занятия для учеников.
По состоянию на 30 августа 19 школ Харькова изъявили желание проводить обучение в метро.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 20:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия Харькова показала, как обустраивают учебные классы для школьников в метрополитене.".