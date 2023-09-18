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За 3-5 тис. доларів допомагав «відкосити» від армії: судитимуть харків’янина

Суспільство 15:08   18.09.2023
Вікторія Яковенко
За 3-5 тис. доларів допомагав «відкосити» від армії: судитимуть харків’янина Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть 37-річного чоловіка, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації та вимагав гроші з чоловіка, непридатного для служби в армії.

«Обвинувачений «організовував» проходження військовозобов’язаними чоловіками медкомісії, за результатами якої їх визнавали непридатними до проходження військової служби і знімали з військового обліку. Надалі вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за кордон», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Вартість такої послуги коштувала від 3 до 5 тисяч доларів. При цьому частина військовозобов’язаних навіть не прибувала для проходження ВЛК, зазначили у прокуратурі.

Крім цього, чоловік вимагав гроші від чоловіків, які за станом здоров’я дійсно не мали проходити військову службу.

«Зокрема встановлено, що обвинувачений повідомив чоловіку, який має вади зі здоров‘ям, що самостійно той не зможе пройти обстеження, ВЛК та знятись з військового обліку», – розповіли правоохоронці.

За це фігурант попросив у чоловіка 3 тисячі доларів. Зловмисник заявив, що у разі відмови передати гроші потерпілого відправлять у найгарячішу точку проведення бойових дій. Усього ділок встиг отримати від потерпілого 2 тисячі доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили в обвинуваченого чорнові записи, підривач до ручних гранат типу УДЗ, корпус ручної осколкової гранати РГН та два ножі.

Зловмисника обвинувачують за фактами одержання неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, незаконного носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 369-2 ч. 1, 2 ст. 263 ККУ).

Наразі фігурант перебуває у СІЗО.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, на початку квітня про підозру повідомили 69-річній ексспівробітниці одного з військкоматів Харківщини, яка також була залучена до цієї схеми. Також серед підозрюваних — голова ВЛК, якому інкримінують службове підроблення та двоє членів ВЛК і співробітник лікарні — вони підозрюються у складанні завідомо підроблених офіційних документів. Щодо цих фігурантів триває досудове розслідування.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть 37-річного чоловіка, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації та вимагав гроші з чоловіка, непридатного для служби в армії.".