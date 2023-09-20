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За ухилення від мобілізації три роки в’язниці отримав мешканець Харківщини

Суспільство 10:08   20.09.2023
Оксана Горун
За ухилення від мобілізації три роки в’язниці отримав мешканець Харківщини

Суд у Харкові визнав винним в ухиленні від мобілізації мешканця Лозової.

Прокурори у суді довели, що у квітні цього року чоловік прибув до Новобаварського ОРТЦК та СП м. Харкова за викликом, де йому було видане направлення на медичний огляд військово–лікарською комісією з метою визначення ступеня придатності до військової служби. За результатами медогляду його визнано придатним. Однак, отримавши повістку для подальшого прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби під час мобілізації, чоловік так і не з‘явився. Таким чином, не маючи правових підстав на відстрочку від призову, він ухилився від проходження військової служби“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На суді 34-річний мешканець Лозової визнав свою провину. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Наразі засуджений ще може подати апеляцію.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 10:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд у Харкові визнав винним в ухиленні від мобілізації мешканця Лозової".