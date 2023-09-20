3 роки ув’язнення отримав ухилянт від мобілізації до ЗСУ з Красноградщини

Суд визнав винним 34-річного чоловіка у відхиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України), повідомила Харківська обласна прокуратура.

У серпні цього року мешканець села Наталине отримав повістку від Красноградського РТЦК та СП для відправлення до військової частини.

Але чоловік свого обов’язку не виконував, проігнорував повістку та не поїхав до Красноградського РТЦК.

Обвинувальний вирок виніс Красноградський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.