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Голову Наталинської сільської військової адміністрації призначив Зеленський

Суспільство 10:48   03.10.2023
Оксана Якушко
Голову Наталинської сільської військової адміністрації призначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив голову Наталинської сільської військової адміністрації Красноградського району Харківської області.

Президент України своїми розпорядженнями призначив Володимира Птишника начальником Наталинської сільської військової адміністрації Красноградського району Харківської області.

Розпорядження №174/2023-рп опубліковане 2 жовтня на сайті офіційного представництва Президента України.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 10:48;

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