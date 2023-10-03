Голову Наталинської сільської військової адміністрації призначив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський призначив голову Наталинської сільської військової адміністрації Красноградського району Харківської області.
Президент України своїми розпорядженнями призначив Володимира Птишника начальником Наталинської сільської військової адміністрації Красноградського району Харківської області.
Розпорядження №174/2023-рп опубліковане 2 жовтня на сайті офіційного представництва Президента України.
Читайте також: 3 роки ув’язнення отримав ухилянт від мобілізації до ЗСУ з Красноградщини
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Голову Наталинської сільської військової адміністрації призначив Зеленський»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 10:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський призначив голову Наталинської сільської військової адміністрації Красноградського району Харківської області.".