Шампури – обов’язкові. ХОВА пояснила ціни на будівництво сховища на Харківщині
ХОВА стрімко відреагувала на статтю Харківського антикорупційного центру (ХАЦ) про будівництво найдорожчого підземного ліцею у Красноградському районі.
«Ця інформація не є коректною, оскільки вартість проєкту нового будівництва захисної споруди цивільного захисту залежить від обсягу та складності робіт», – заявили в ХОВА.
ХОВА пов’язали вартість будівництва із типом ґрунту та близькістю ґрунтових вод, рельєфу.
«Також враховується підключення споруди до зовнішніх інженерних мереж електропостачання, водопостачання, теплопостачання та каналізації», – продовжили перераховувати причини дорого будівництва в ХОВА.
Також ХОВА порахували у вартість будівництва те що доведеться вирубати зелені насадження, а потім висаджувати їх наново. І на доданок вартість будівництва істотно росте внаслідок вивозу сміття і логістика, адже будівельні матеріали везтимуть здалеку.
«В даному випадку захисною спорудою цивільного захисту є сховище класу А-IV, а не протирадіаційне укриття. Це означає більш надійний ступень захисту від усіх чинників ураження: високих температур, шкідливих газів у зонах пожеж, вибухонебезпечних, радіоактивних, сильнодіючих отруйних речовин, обвалів і уламків зруйнованих будинків і споруд, засобів масового ураження, звичайних засобів ураження. Чим вище ступень захисту, тим більші витрати на будівництво. Тобто порівнювати проєкти виключно по ціні за 1 квадратний метр або по вартості на 1 учня у спорудах цивільного захисту – некоректно», – продовжили пояснювати високі ціни на будівництво укриття в ХОВА.
«Придбання лопат, кувалд та шампурів – є обов’язковим елементом для наповнення пожежних щитів, наявність якого у сховищі є обов’язковим відповідно до норм пожежної безпеки та протипожежного законодавства», – наголосили в ХОВА.
Нагадаємо, за даними аналітиків ХАЦ, Красноградський «підземний» ліцей може стати найдорожчим навчальним закладом Харківщини.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Красноградский район, лицей, строительство, укрытие, Харьковская область, хова, цена;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА стрімко відреагувала на статтю Харківського антикорупційного центру (ХАЦ) про будівництво найдорожчого підземного ліцею у Красноградському районі. ".