У Харкові 4-річна дитина застрягла головою в металевій огорожі (фото)

19 вересня рятувальники допомогли 4-річній дитині, яка застрягла в металевій огорожі у Харкові.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, голова дитини застрягла між металевими поручнями на ґанку житлового будинку.

«За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники розтиснули конструкції огорожі, звільнили дівчинку та передали батькам. Дитина медичної допомоги не потребувала», – розповіли рятувальники.