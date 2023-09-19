У Харкові 4-річна дитина застрягла головою в металевій огорожі (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
19 вересня рятувальники допомогли 4-річній дитині, яка застрягла в металевій огорожі у Харкові.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, голова дитини застрягла між металевими поручнями на ґанку житлового будинку.
«За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники розтиснули конструкції огорожі, звільнили дівчинку та передали батькам. Дитина медичної допомоги не потребувала», – розповіли рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 вересня рятувальники допомогли 4-річній дитині, яка застрягла в металевій огорожі у Харкові.".