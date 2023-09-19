В Харькове 4-летний ребенок застрял головой в металлическом заборе (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
19 сентября спасатели помогли 4-летнему ребенку, который застрял в металлическом заборе в Харькове.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, голова ребенка застряла между металлическими перилами на крыльце жилого дома.
«С помощью гидравлического инструмента чрезвычайники разжали конструкции ограждения, освободили девочку и передали родителям. Ребенок в медицинской помощи не нуждался», — рассказали спасатели.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 сентября спасатели помогли 4-летнему ребенку, который застрял в металлическом заборе в Харькове.".