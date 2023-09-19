В Харькове 4-летний ребенок застрял головой в металлическом заборе (фото)

19 сентября спасатели помогли 4-летнему ребенку, который застрял в металлическом заборе в Харькове.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, голова ребенка застряла между металлическими перилами на крыльце жилого дома.

«С помощью гидравлического инструмента чрезвычайники разжали конструкции ограждения, освободили девочку и передали родителям. Ребенок в медицинской помощи не нуждался», — рассказали спасатели.