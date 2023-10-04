Біля будинку в Харкові знайшли голову кошеняти: поліція відкрила справу

3 жовтня правоохоронці отримали повідомлення про те, що біля одного з будинків по вулиці Гвардійців Широнінців знайшли розчленоване тіло кошеня.

У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що вбиту тварину виявила 30 вересня мешканка будинку, яка підгодовувала двох бездомних кошенят та одночасно через зоозахисників шукала їм господарів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Слідство триває.