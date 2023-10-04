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Біля будинку в Харкові знайшли голову кошеняти: поліція відкрила справу

Суспільство 12:28   04.10.2023
Вікторія Яковенко
Біля будинку в Харкові знайшли голову кошеняти: поліція відкрила справу

3 жовтня правоохоронці отримали повідомлення про те, що біля одного з будинків по вулиці Гвардійців Широнінців знайшли розчленоване тіло кошеня.

У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що вбиту тварину виявила 30 вересня мешканка будинку, яка підгодовувала двох бездомних кошенят та одночасно через зоозахисників шукала їм господарів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Слідство триває.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 12:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 жовтня правоохоронці отримали повідомлення про те, що біля одного з будинків по вулиці Гвардійців Широнінців знайшли розчленоване тіло кошеня.".