Зеленский отреагировал на обстрел Харькова в день встречи в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Украины 18 августа. В частности, на удар РФ по Харькову.
«Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны. Будем говорить о ключевых вещах с Президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре примут участие лидеры Британии, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО. Все хотят достойного мира и подлинной безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумщине, Одессе, жилым домам, нашей гражданской инфраструктуре. Это сознательное убийство людей, убийство детей. Из-за удара дронами по Харькову по состоянию на данный момент известно о семи погибших, самая маленькая девочка – полтора года, и десятки пострадавших, среди которых и дети», — отметил президент.
Он считает, что Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия.
«Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому требуются надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никаких вознаграждений за эту войну. Войну нужно завершать. И услышать «стоп» должна именно Москва», – подчеркнул Зеленский.
18 августа 2025 в 13:33
