«Важный шаг»: Зеленский подписал закон №9549 – реакция громад Харьковщины

5 августа президент Украины подписал закон №9549 об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры. Он вступил в силу уже с 6 числа. Главы громад Харьковщины отреагировали на это и объяснили важность этого решения.

Отмечается, что решение откладывает разработку и утверждение комплексных планов пространственного развития территорий громад с 2025 по 2028 год. Ведь, из-за полномасштабного вторжения, только 2 из 1469 громад по всему государству успели завершить такие планы.

Реакция глав громад не заставила ждать. Новость в Харьковской области восприняли положительно. В частности, начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов акцентирует: принятый документ станет важным шагом на пути к восстановлению и процветанию громад.

Начальник Роганской ПВА Мария Черненко отметила, что этот закон «открывает нам возможности для развития и реальных изменений».

«Важный шаг для развития громад и бизнеса. Закон №9549 открывает новые возможности для громад, поскольку он будет способствовать доступу бизнеса к земельным ресурсам, позволит продолжить восстановление и развитие территорий, а также будет стимулировать инвестиции, создание новых рабочих мест и наполнение бюджета», – заявил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Начальники Песочинской громады и Купянской ГВА также поддержали своих коллег.

