«Важный шаг»: Зеленский подписал закон №9549 – реакция громад Харьковщины
5 августа президент Украины подписал закон №9549 об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры. Он вступил в силу уже с 6 числа. Главы громад Харьковщины отреагировали на это и объяснили важность этого решения.
Отмечается, что решение откладывает разработку и утверждение комплексных планов пространственного развития территорий громад с 2025 по 2028 год. Ведь, из-за полномасштабного вторжения, только 2 из 1469 громад по всему государству успели завершить такие планы.
Реакция глав громад не заставила ждать. Новость в Харьковской области восприняли положительно. В частности, начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов акцентирует: принятый документ станет важным шагом на пути к восстановлению и процветанию громад.
Начальник Роганской ПВА Мария Черненко отметила, что этот закон «открывает нам возможности для развития и реальных изменений».
«Важный шаг для развития громад и бизнеса. Закон №9549 открывает новые возможности для громад, поскольку он будет способствовать доступу бизнеса к земельным ресурсам, позволит продолжить восстановление и развитие территорий, а также будет стимулировать инвестиции, создание новых рабочих мест и наполнение бюджета», – заявил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Начальники Песочинской громады и Купянской ГВА также поддержали своих коллег.
Категории: Политика, Харьков; Теги: Владимир зеленский, громады, закон, президент, харьковщина;
Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 14:46;
