«Важливий крок»: Зеленський підписав закон №9549 – реакція громад Харківщини

5 серпня президент України підписав закон №9549 щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Він набрав чинності вже з 6 числа. Голови громад Харківщини відреагували на це і пояснили важливість цього рішення.

Зазначається, що рішення відтерміновує розробку та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій громад з 2025 до 2028 року. Адже, через повномасштабне вторгнення, лише 2 з 1469 громад по всій державі встигли завершити такий план.

Реакція очільників громад не змусила чекати. Новину на Харківщини сприйняли позитивно. Зокрема, начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов акцентує: прийнятий документ стане важливим кроком на шляху до відновлення та процвітання громад.

Начальниця Роганської СВА Марія Черненко зазначила, що цей закон «відкриває нам можливості для розвитку і реальних змін».

«Важливий крок для розвитку громад і бізнесу. Закон №9549 відкриває нові можливості для громад, оскільки він сприятиме доступу бізнесу до земельних ресурсів, дозволить продовжити відновлення та розвиток територій, а також стимулюватиме інвестиції, створення нових робочих місць та наповнення бюджету», – заявив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Начальники Пісочинської громади та Куп’янської МВА також підтримали своїх колег.

