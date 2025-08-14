Live
Новий обмін: з полону РФ повернулись військові та цивільні – Зеленський

Суспільство 15:03   14.08.2025
Вікторія Яковенко
Новий обмін: з полону РФ повернулись військові та цивільні – Зеленський Фото: Володимир Зеленський

З полону РФ до України вдалося повернути 84 людини — 33 воїни та 51 цивільний.

«Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація. Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя. Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених», – повідомив президент України Володимир Зеленський.

обмен с РФ
Фото: Володимир Зеленський
обмен с РФ
Фото: Володимир Зеленський

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що визволити вдалось цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів.

«Також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них –  вчителька початкової школи.   Серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.   Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів. З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року», – зазначили у штабі.

обмен с РФ
Фото: Володимир Зеленський
обмен с РФ
Фото: Володимир Зеленський

Читайте також: Полонений окупант отримав довічне за розстріл цивільних під Куп’янськом

Автор: Вікторія Яковенко
