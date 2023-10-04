У Харкові знайшли мотоцикл, який шукають по світу
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
3 жовтня вдень у Київському районі патрульні зупинили водія мотоцикла – він порушив ПДР. Копи також виявили, що транспорт чоловіка розшукують світом.
«Під час перевірки документів поліцейські встановили, що даний транспортний засіб не значиться у наявних базах даних. Також, перевіривши через базу Інтерпол, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Патрульні викликали на місце слідчих. Надалі вони проведуть кваліфікацію події.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 13:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 жовтня вдень у Київському районі патрульні зупинили водія мотоцикла – він порушив ПДР. Копи також виявили, що транспорт чоловіка розшукують світом.".