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У Харкові знайшли мотоцикл, який шукають по світу

Суспільство 13:35   04.10.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові знайшли мотоцикл, який шукають по світу Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

3 жовтня вдень у Київському районі патрульні зупинили водія мотоцикла  – він порушив ПДР. Копи також виявили, що транспорт чоловіка розшукують світом.

«Під час перевірки документів поліцейські встановили, що даний транспортний засіб не значиться у наявних базах даних. Також, перевіривши через базу Інтерпол, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Патрульні викликали на місце слідчих. Надалі вони проведуть кваліфікацію події.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 13:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 жовтня вдень у Київському районі патрульні зупинили водія мотоцикла  – він порушив ПДР. Копи також виявили, що транспорт чоловіка розшукують світом.".