У Харкові знайшли мотоцикл, який шукають по світу

3 жовтня вдень у Київському районі патрульні зупинили водія мотоцикла – він порушив ПДР. Копи також виявили, що транспорт чоловіка розшукують світом.

«Під час перевірки документів поліцейські встановили, що даний транспортний засіб не значиться у наявних базах даних. Також, перевіривши через базу Інтерпол, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Патрульні викликали на місце слідчих. Надалі вони проведуть кваліфікацію події.