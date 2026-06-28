На Харківщині чоловік «купив» мотоцикл за скриншот і перепродав

28-річний житель Лозівського району ошукав продавця в селі Бірки Чугуївського району, показавши фейковий банківський переказ на 55 тисяч гривень, після чого забрав мотоцикл, перепродав його, а гроші витратив.

Житель Лозівщини знайшов в інтернеті оголошення про продаж мотоцикла та домовився із власником про зустріч, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час огляду покупець погодився придбати транспорт за 55 тисяч гривень та показав продавцеві екран смартфона з нібито проведеним банківським переказом. Запевнивши, що платіж зараз просто перевіряється банком, чоловік забрав ключі та поїхав.

Згодом фігурант продав мотоцикл, а гроші витратив на власні потреби.

Поліцейські знайшли мотоцикл і вже повернули законному власнику. Покупцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років тюрми.