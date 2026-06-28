Автомобіль підірвався на Золочівщині: харків’янка у важкому стані

Цивільний автомобіль підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі 28 червня на автомобільній дорозі поблизу села Мартинівка Золочівської громади. Важкі травми отримала 56-річна жителька Харкова.

За інформацією начальника СВА Віктора Коваленка та ГУ ДСНС України в Харківській області, підрив стався о 12:40 на автошляху Клинова–Новоселівка–Золочів. Постраждала втратила ліву стопу. Місцевий житель оперативно доправив її до лікарні на мотоциклі. Наразі жінка перебуває у важкому стані, медики надають їй усю необхідну допомогу.

Рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними, особливо в прикордонних та деокупованих населених пунктах. У разі виявлення підозрілого предмета категорично заборонено наближатися до нього, торкатися чи намагатися перемістити. Необхідно відійти на безпечну відстань та негайно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102.