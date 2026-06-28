Авто подорвалось на Золочевщине: харьковчанка в тяжелом состоянии

Гражданский автомобиль подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете 28 июня на дороге вблизи села Мартыновка Золочевской громады. Тяжелые травмы получила 56-летняя жительница Харькова.

По информации начальника ПВА Виктора Коваленко и ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, подрыв произошел в 12:40 на автодороге Клиново–Новоселовка–Золочев. Пострадавшая потеряла левую стопу. Местный житель оперативно доставил ее в больницу на мотоцикле. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Спасатели в очередной раз призывают граждан быть максимально осторожными, особенно в приграничных и деоккупированных населенных пунктах. В случае обнаружения подозрительного предмета категорически запрещено приближаться к нему, трогать или пытаться переместить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по телефонам 101 или 102.