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Авто подорвалось на Золочевщине: харьковчанка в тяжелом состоянии

Происшествия 17:07   28.06.2026
Елена Нагорная
Авто подорвалось на Золочевщине: харьковчанка в тяжелом состоянии Фото: ХОВА

Гражданский автомобиль подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете 28 июня на дороге вблизи села Мартыновка Золочевской громады. Тяжелые травмы получила 56-летняя жительница Харькова.

По информации начальника ПВА Виктора Коваленко и ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, подрыв произошел в 12:40 на автодороге Клиново–Новоселовка–Золочев. Пострадавшая потеряла левую стопу. Местный житель оперативно доставил ее в больницу на мотоцикле. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Спасатели в очередной раз призывают граждан быть максимально осторожными, особенно в приграничных и деоккупированных населенных пунктах. В случае обнаружения подозрительного предмета категорически запрещено приближаться к нему, трогать или пытаться переместить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по телефонам 101 или 102.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 17:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гражданский автомобиль подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете 28 июня на дороге вблизи села Мартыновка Золочевской громады.".