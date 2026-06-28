На Харьковщине мужчина «купил» мотоцикл за скриншот и перепродал

28-летний житель Лозовского района обманул продавца в селе Борки Чугуевского района, показав фейковый банковский перевод на 55 тысяч гривен, после чего забрал мотоцикл, перепродал его, а деньги потратил.

Житель Лозовщины нашел в интернете объявление о продаже мотоцикла и договорился с владельцем о встрече, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе осмотра покупатель согласился приобрести транспорт за 55 тысяч гривен и показал продавцу экран смартфона с якобы совершенным банковским переводом. Заверив, что платеж сейчас просто проверяется банком, мужчина забрал ключи и уехал.

Впоследствии фигурант продал мотоцикл, а деньги потратил на собственные нужды.

Полицейские разыскали мотоцикл и уже вернули законному владельцу. Покупателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 УКУ (незаконное завладение транспортным средством). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.