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На Харьковщине мужчина «купил» мотоцикл за скриншот и перепродал

Происшествия 18:40   28.06.2026
Елена Нагорная
На Харьковщине мужчина «купил» мотоцикл за скриншот и перепродал

28-летний житель Лозовского района обманул продавца в селе Борки Чугуевского района, показав фейковый банковский перевод на 55 тысяч гривен, после чего забрал мотоцикл, перепродал его, а деньги потратил.

Житель Лозовщины нашел в интернете объявление о продаже мотоцикла и договорился с владельцем о встрече, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе осмотра покупатель согласился приобрести транспорт за 55 тысяч гривен и показал продавцу экран смартфона с якобы совершенным банковским переводом. Заверив, что платеж сейчас просто проверяется банком, мужчина забрал ключи и уехал.

Впоследствии фигурант продал мотоцикл, а деньги потратил на собственные нужды.

Полицейские разыскали мотоцикл и уже вернули законному владельцу. Покупателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 УКУ (незаконное завладение транспортным средством). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 18:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летний житель Лозовского района обманул продавца в селе Борки Чугуевского района.".