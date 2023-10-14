Мотоцикліста ушпиталили внаслідок ДТП у Харкові (фото)
Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП за участю мотоцикла й автівки у Харкові, повідомили у Нацполіції.
Аварія сталася вранці 14 жовтня на перехресті вулиць Тюрінської та Металіста.
Водій “Renault Duster” при повороті ліворуч не пропустив мотоцикл “Suzuki”, який рухався у зустрічному напрямку.
47-річний водій мотоцикла отримав травми, його ушпиталили.
Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 14:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП за участю мотоцикла й автівки у Харкові, повідомили у Нацполіції.".