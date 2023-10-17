У Харкові авто врізалося в будинок: водій загинув, пасажирки в лікарні (фото)
На проспекті Ювілейному в Харкові близько 12:30 17 жовтня сталася ДТП, внаслідок якої загинув водій автомобіля “Dacia Logan”, а дві його пасажирки зазнали травм.
За попередніми даними ГУ Нацполіції у Харківській області, 72-річний водій не впорався з керуванням та врізався у стіну багатоповерхівки. Чоловік загинув, дві пасажирки 33 та 65 років ушпиталені.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 18:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Ювілейному в Харкові близько 12:30 17 жовтня сталася ДТП, внаслідок якої загинув водій автомобіля “Dacia Logan”, а дві його пасажирки зазнали травм.".