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«Первый пошел» – уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал

Фронт 14:11   23.06.2026
Виктория Яковенко
«Первый пошел» – уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал Изображение создано ИИ

О полном уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму заявили ССО Украины в сети Threads.

«Извините, но у нас здесь официально-срочное: железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует – ССО! Первый пошел. Показывать надо?», – написали воины днем ​​23 июня.

уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму
Скриншот

Информацию подтверждает и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он поблагодарил воинов ССО и всех бойцов СОУ.

Напомним, московский НПЗ, нефтебазу и железнодорожный мост через Северо-Крымский канал поразили Силы обороны Украины. Об успешных ударах отчитался Генштаб ВСУ 18 июня. Защитники насчитали по меньшей мере пять точек горения на территории нефтеперерабатывающего завода в Московской области. Предварительно оценили, что горит комбинированая установка переработки нефти, установка вторичной переработки и резервуарный парк. В Ростовской области РФ прилетело по нефтебазе «Гуково». Повреждены объекты логистики вражеской армии в Донецкой области и в районе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по нефтепереработке оккупантов дальнобойными санкциями и справедливым ответом на российские удары по украинским городам. Он подчеркнул: «Время эту войну завершать, и Россия должна предпринять необходимые шаги».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 14:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О полном уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму заявили ССО Украины в сети Threads.".