«Перший пішов» – знищений залізничний міст через Північнокримський канал

Про повне знищення залізничного мосту через Північнокримський канал в окупованому Криму заявили ССО України у мережі «Threads».

«Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО! Перший пішов. Показувати треба?», – написали воїни вдень 23 червня.

Інформацію підтверджує й керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він подякував воїнам ССО та всім бійцям СОУ.

Нагадаємо, московський НПЗ, нафтобазу та залізничний міст через Північно-Кримський канал уразили Сили оборони України. Про успішні удари прозвітував Генштаб ЗСУ 18 червня. Оборонці нарахували щонайменше п’ять точок горіння на території нафтопереробного заводу в Московській області. Попередньо оцінили, що горить комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк. У Ростовській області РФ прилетіло по нафтобазі «Гуково». Пошкоджені об’єкти логістики ворожої армії на Донеччині та в районі Криму. Президент України Володимир Зеленський назвав удари по нафтопереробці окупантів далекобійними санкціями та справедливою відповіддю на російські удари по українських містах. Він наголосив: «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки».