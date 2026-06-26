Два российских судна и средства ПВО поразила СБУ в Керчи

Служба безопасности Украины нанесла успешные удары по военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму. В частности, бойцы поразили два судна военного снабжения и средства противовоздушной обороны РФ в Керчи.

«Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, воины «Альфы» СБУ нанесли успешные удары по судам военного обеспечения, находившимся на территории судостроительного завода «Залив» во временно оккупированной Керчи. Также были поражены средства противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива», – говорится в сообщении.

Во время спецоперации украинские БпЛА ударили по кабельным кораблям проекта 15310 «Волга» и «Вятка», а также по грузопассажирскому парому «Петропавловск», готовность которого составила 96%. В результате ударов на них возник масштабный пожар.

«Волга» и «Вятка» строились для минобороны рф. Их назначение – развертывание системы гидроакустического наблюдения «Гармония» для подводной военной разведки. Кроме того, они могут установить неконтактные мины для поражения кораблей, подводных трубопроводов, кабелей и других объектов критической инфраструктуры. Стоимость каждого из этих судов составляет сотни миллионов долларов», – подчеркнули в СБУ.

Кроме того, беспилотники украинских воинов поразили вооружение и радиолокационную станцию ​​из состава зенитного ракетного комплекса С-400, прикрывавшего район Керченского пролива.

«Уничтожение средств ПВО открывает путь для новых высокоточных ударов, а выведение из строя кораблей и портовой инфраструктуры подрывает способности оккупантов обеспечивать свою группировку», — добавили в СБУ.

Напомним, накануне региональное управление Сил территориальной обороны «Юг» опубликовало видео из временно оккупированной Кинбурнской косы. На кадрах – Государственный флаг Украины, развевающийся на этой локации. Подтверждений отхода ВС РФ из Кинбурнской косы нет, пишет группа DeepState. Но флаг Украины снять некому, отмечает обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.