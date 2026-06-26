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Украинский флаг на Кинбурнской косе: что это значит — аналитика (видео)

Украина 09:31   26.06.2026
Оксана Горун
Украинский флаг на Кинбурнской косе: что это значит — аналитика (видео)

Подтверждений ухода ВС РФ с Кинбурнской косы нет, пишет группа DeepState. Но флаг Украины снять некому, замечает обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

Накануне региональное управление Сил территориальной обороны «Юг» опубликовало видео с временно оккупированной Кинбурнской косы. На кадрах — Государственный флаг Украины, который развевается в этой локации.

«В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны. Мы не останавливаемся!» — подписали видео защитники.

При этом аналитики группы «DeepState» несколько остудили радостный пыл комментаторов этой новости.

«На сегодня нет никаких подтверждений об активном уходе к@пов c косы. Более того, враг продолжает применять местность для пусков БпЛА «Молния» в сторону Николаева и Херсона и имеет другие средства в виде РЭБ и РЭР. Одновременно с этим Силы Обороны пытаются максимально усложнять пребывание и работу врага. Никакого наступления на Кинбурнской косе не происходит, а флаг был сброшен с дрона, что является просто приятным фактом», — прокомментировали осинтеры.

Тем не менее наличие украинского флага на косе — не простой «приятный факт», который стоит игнорировать, считает военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» одессит Александр Коваленко.

«Дело в том, что в районе Кинбурнской косы российские оккупанты потеряли контроль над Покровским. Раньше мы слышали о том, что вообще (оккупанты) уходят с Кинбурнской косы. Но в районе Покровского начинает развиваться украинский флаг. А именно это очень важный показатель. Нет тех, кто может его снять, нет тех, кто может его сбить», — отметил Коваленко в обзоре на Oboz.ua .

Видео: Oboz.ua

Он подчеркнул:  логистический локдаун, который создают на юге Украины дроны средней дальности Сил обороны, куда больше влияет на Херсонскую область, чем на Крым.

«Я неоднократно обращал внимание на то, что именно Херсонщина наиболее уязвима в вопросах логистического локдауна. Да, Крым также уязвим, но Крым не находится сейчас в состоянии активных боевых действий. Силы обороны Украины не могут по Крыму реализовывать различные сценарии боевых действий: контратакующих действий или контрнаступательных действий. Итак, Херсонщина наиболее уязвима в вопросах логистики как зона, где происходят активные боевые действия», — считает обозреватель.

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Также Коваленко отметил, что Константиновка, где сейчас ведут активное наступление российские оккупанты, занимает около 30 квадратных километров территории. В то время как Кинбурнская коса, контроль над которой РФ может потерять, — около 120 квадратных километров.

«Что это значит? Это значит, что Силы обороны Украины, если будут контролировать именно этот участок, смогут не только на нем накапливаться, а двигаться дальше. В условиях, когда российские оккупанты не будут иметь возможности сопротивляться, не смогут держать оборону», — подытожил аналитик.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 09:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подтверждений ухода ВС РФ с Кинбурнской косы нет, пишет группа DeepState. Но флаг Украины снять некому, замечает обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко".