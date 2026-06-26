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Український прапор на Кінбурнській косі: що це означає – аналітика (відео)

Україна 09:31   26.06.2026
Оксана Горун
Український прапор на Кінбурнській косі: що це означає – аналітика (відео)

Підтверджень відходу ЗС РФ з Кінбурнської коси немає, пише група DeepState. Але прапор України зняти нема кому, зауважує оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко.

Напередодні регіональне управління Сил територіальної оборони “Південь” опублікувало відео із тимчасово окупованої Кінбурнської коси. На кадрах – Державний прапор України, який майорить у цій локації.

“Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони. Ми не зупиняємося” – підписали відео захисники.

При цьому аналітики групи “DeepState” дещо остудили радісний запал коментаторів цієї новини.

“На сьогодні немає жодних підтверджень про активний відхід к@пів з коси. Щобільше, ворог продовжує застосовувати місцевість для пусків БПЛА “Молния” в бік Миколаєва та Херсона й має інші засоби у вигляді РЕБ і РЕР. Одночасно з цим Сили Оборони намагаються максимально ускладнювати перебування та роботу ворога. Ніякого наступу на Кінбурнській косі не відбувається, а прапор було скинути з дрона, що є просто приємним фактом“, – прокоментували осінтери.

Одначе, наявність українського прапора на косі – не простий “приємний факт”, який варто ігнорувати, вважає військово-політичний оглядач “Інформаційного спротиву” одесит Олександр Коваленко.

“Річ у тім, що в районі Кінбурнської коси російські окупанти втратили контроль над Покровським. Раніше ми чули про те, що взагалі відводять (ЗС РФ) із Кінбурнської коси. Але в районі Покровського починає розвиватися український прапор. А саме це є дуже важливим показником. Нема тих, хто може його зняти, нема тих, хто може його збити”, – відзначив Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

Він наголосив: логістичний локдаун, який створюють на півдні України дрони середньої дальності Сил оборони, значно більше впливає на Херсонщину, ніж на Крим.

“Я неодноразово звертав увагу на те, що якраз саме Херсонщина найбільш вразлива в питаннях логістичного локдауну. Так, Крим також вразливий, але Крим не знаходиться зараз у стані активних бойових дій. Сили оборони України не можуть по Криму реалізовувати різні сценарії бойових дій: контратакувальних дій, або контрнаступальних дій. Отже, Херсонщина найбільш вразлива в питаннях логістики, як зона, де відбуваються активні бойові дії”, – вважає оглядач.

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Також Коваленко зазначив, що Костянтинівка, де зараз ведуть активний наступ російські окупанти, займає близько 30 квадратних кілометрів території. У той час, як Кінбурнська коса, контроль над якою РФ може втратити, — близько 120 квадратних кілометрів.

“Що це значить? Це значить те, що Сили оборони України, якщо будуть контролювати саме цю ділянку, зможуть не тільки на ній накопичуватися, а рухатися далі. В умовах, коли російські окупанти не будуть мати можливості чинити спротив, не зможуть тримати оборону”, – підсумував аналітик.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 09:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підтверджень відходу ЗС РФ з Кінбурнської коси немає, пише група DeepState. Але прапор України зняти нема кому, зауважує оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко".