Новини Харкова – головне за 27 червня: убили військового ТЦК, атаки на кордоні

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:46

Смертельний удар “молнии” та масові “прильоти” КАБ на Харківщині: підсумки доби

Двоє людей загинули на Харківщині через російські обстріли. Такі дані навели в Харківській обласній прокуратурі та ХОВА.

“Близько 16:15 безпілотник “Молния” влучив по території приватного підприємства у місті Богодухів. Загинув 62-річний чоловік. Ще двоє чоловіків отримали поранення”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Ще один чоловік став жертвою російського авіаудару по селу Новоселівка в Куп’янському районі. І в Богодухівському, і в Куп’янському районах є поранені.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що область атакували вісьмома КАБами та більш як 30 БпЛА різних видів.

08:24

У Харкові з ножем напали на ТЦК: загинув військовий, ще один поранений

Про напад на військовослужбовців повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

“У Харкові, під час проведення військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення військовозобов’язаних, стався напад на представників ТЦК та СП. Після того як старший групи оповіщення — військовослужбовець Збройних Сил України — представився громадянину, останній раптово напав на нього та інших військовослужбовців, застосувавши ніж”, – поінформував ОТЦК на своїй сторінці у фейсбуці.

Двоє військовослужбовців отримали поранення, один із них загинув. Нападник втік. Його зараз розшукують.

08:06

Ворог продовжує атакувати в бік Козачої Лопані – Генштаб

“На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка”, – поінформував Генштаб у зведенні на 08:00 26 червня.

07:03

Вибухи вночі чули в Харкові – повідомляють про збиття дронів

Повітряна тривога в Харкові тривала всю ніч. Її оголосили о 22:31, а відбій дали о 06:31. У цей час в області фіксували російські безпілотники, у тому числі – ті, що рухалися в бік Харкова.

Близько до ранку в місті чули кілька вибухів. Моніторингові канали повідомляли про збиття російських БпЛА в небі.

Офіційної інформації про “прильоти” не було. Станом на 07:00 тривоги в Харкові немає. Вона зберігається в Богодухівському районі області та на прикордонні.