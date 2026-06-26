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Новости Харькова — главное за 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе

Происшествия 08:46   26.06.2026
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:46

Смертельный удар «Молнии» и массовые «прилеты» КАБ на Харьковщине: итоги суток

Два человека погибли в Харьковской области из-за российских обстрелов. Такие данные привели в Харьковской областной прокуратуре и ХОВА.

«Около 16:15 (25 июня — Ред.) беспилотник «Молния» попал по территории частного предприятия в городе Богодухов. Погиб 62-летний мужчина. Еще двое мужчин получили ранения», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Еще один мужчина стал жертвой российского авиаудара по селу Новоселовка в Купянском районе. И в Богодуховском, и в Купянском районах есть раненые.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что область атаковали восемью КАБами и более чем 30 БпЛА различных видов.

08:24

В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен

О нападении на военнослужащих сообщил Харьковский областной ТЦК и СП.

«В Харькове во время проведения военнослужащими районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных произошло нападение на представителей ТЦК и СП. После того как старший группы оповещения — военнослужащий Вооруженных Сил Украины — представился гражданину, последний внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож», — проинформировал ОТЦК на своей странице в Facebook.

Двое военнослужащих получили ранения, один из них погиб. Нападающий скрылся, его ищут.

08:06

Враг продолжает атаковать в сторону Казачьей Лопани — Генштаб

«На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Вильча и в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Чайковка. На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районе Песчаного и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоплатоновка», — проинформировал Генштаб в сводке на 08:00 26 июня.

07:03

Взрывы ночью слышали в Харькове — сообщают о сбитиях дронов

Воздушная тревога в Харькове продолжалась всю ночь. Ее объявили в 22:31, а отбой дали в 06:31. В это время в области фиксировали российские беспилотники, в  том числе — движущиеся в сторону Харькова.

Под утро в городе слышали несколько взрывов. Мониторинговые каналы сообщали о сбитиях российских БпЛА в небе.

Официальной информации о «прилетах» не было. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове нет. Она сохраняется в Богодуховском районе области и на приграничье.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 08:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".