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Смертельный удар «Молнии»: погиб мужчина в Богодухове (фото)

Происшествия 08:37   26.06.2026
Оксана Горун
Смертельный удар «Молнии»: погиб мужчина в Богодухове (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила о двух погибших в Харьковской области за сутки. Один из них стал жертвой российской «Молнии» — небольшого беспилотника, угрозу которого часто склонны недооценивать.

«Около 16:15 (25 июня — Ред.) беспилотник «Молния» попал по территории частного предприятия в городе Богодухов. Погиб 62-летний мужчина. Еще двое мужчин получили ранения», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Именно российские «Молнии» чаще всего не дают покоя жителям Богодухова и района в последние месяцы. Еще один удар такого БпЛА 25 июня зафиксировали вблизи поселка Ульяновка Богодуховского района. Там ранен агроном-консультант, работавший в это время в поле.

Под ударами в течение суток был и Купянский район области. Там есть погибший — 58-летний мужчина. Он попал под авиационную атаку по селу Новоселовка. Там же получили ранения две женщины 70 и 64 лет, а также 60-летний мужчина. В поселке Приколотное от авиаудара КАБами пострадала женщина. В селе Канивцево 64-летняя местная жительница получила ранения в результате удара российского БпЛА.

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обстрелы Харьковской области 25 июня 2026

обстрелы Харьковской области 25 июня 2026 2

обстрелы Харьковской области 25 июня 2026 3

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 08:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о двух погибших в Харьковской области за сутки. Один из них стал жертвой российской «Молнии» ".